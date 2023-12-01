شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف فى عدد من التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركاتها التابعة ، حسب النطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك لخريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بالنسبة لمجال الهندسة ، تشمل تخصصات:

(كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي)، بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات.

أما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).

وتشمل تخصصات الفنيين (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

‏ويتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل :

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن 30 عاما، و بالنسبة لوظيفة فني ألا يزيد عمره عن 28 عاما خلال فترة الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

و تستقبل الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبات الراغبين للعمل بهذه الوظائف من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر،

https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs

بدءا من اليوم الجمعة و لمدة أسبوعين.