سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 1-12-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.

حافظ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك SAIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك أبو ظبي التجاري إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر أمام نظيره الجنيه المصري بفروع 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

بلغ سعر الدولار اليوم أمام نظيره الجنيه المصري بفروع بنك الكويت الوطني مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.