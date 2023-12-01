الاقتصاد

أسعار النفط تواصل التراجع بعد تخفيضات الإنتاج من “أوبك +”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم لتواصل الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لفبراير 14 سنتا أو 0.2 % إلى 80.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 % إلى 75.84 دولار.

واتفقت وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024 بحسب رويترز.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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