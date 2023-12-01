شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق سوق الأسهم اليابانية اليوم على تباين، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا؛ بسبب ارتفاع عوائد السنداتز

وجاء هذا إثر بيانات اقتصادية قدمت على أن البنك المركزي الأمريكي قد ينهي رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر (نيكي) بنسبة 0.17 % ليصل عند مستوى 33431.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32%.

بورصة طوكيو

وكانت تباينت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 18ر25 نقطة، أو 08ر0%، ليصل إلى 71ر33461 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 36ر8 نقطة، أو 35ر0%، ليصل إلى 29ر2383 نقطة.