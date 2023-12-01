شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لثالث أسبوع على التوالي تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل ارتفاعًا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر تشرين الثاني في ثاني زيادة شهرية على التوالي.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.1 بالمئة إلى 2059.00 دولار.

كانت كشفت البيانات أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر تشرين الأول، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1013.52 دولار للأوقية.