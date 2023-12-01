شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يختتم جولاته وأنشطته غرب الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي جولاته وأنشطته غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز المناقشة حول المشهد الحاليّ للسوق في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو التصنيع، وتشجيع التوطين، وتسهيل نقل المعرفة.

وبدأ مجلس الأعمال الأمريكي السعودي جولته باجتماع جمع نائب الرئيس الأول للمجلس ديفيد كالاهان،ومدير الأبحاث الاقتصادية البراء الوزير مع شركة Greater Portland Inc وBusiness Oregon لمناقشة فرص التصدير والتجارة في السوق السعودية المتاحة للشركات الأمريكية في الولايات المتحدة الفضاء والطبية والطاقة والبنية التحتية وغيرها.

كما اجتمع الفريق مع Business Oregon وOMIC R&D وPowin Energy في يوم آخر من الجولة.

مائدة مستديرة

في حين كانت المحطة الأخيرة مائدة مستديرة للشركات التي تتخذ من واشنطن مقرا لهًا بالشراكة مع وزارة التجارة بولاية واشنطن، تضمنت فرصة للشركات الأمريكية العاملة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والطب الحيوي، ومراكز التجارة الدولية للتعرف على الفرص ذات الصلة في مجالاتها في الاقتصاد السعودي المتنوع بسرعة.

وكان من بين تلك الاجتماعات مع مدير السياسة العامة الدولية في أمازون عضو دائرة رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديفيد روث.

وقال نائب الرئيس الأول للمجلس ديفيد كالاهان: خلال مناقشتنا الثاقبة، استكشفنا مجالات التعاون والاستراتيجيات المثيرة لتعزيز مبادرات أمازون في المملكة، ويعزز تبادل الأفكار والرؤى التزامنا بتعزيز الشراكات القوية وتعزيز الفرص الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.