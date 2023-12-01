شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعًا إلى 2.4 % في نوفمبر الجاري، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، فإن تراجع معدل التضخم يعود إلى انخفاض تكاليف الطاقة.

معدل التضخم في منطقة اليورو

وهو ما أدى بدوره إلى تخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي عانت منها الأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا، وكانت المحرك الرئيسي للتضخم.

وأشار أن الرقم الجديد يقترب من معدل التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، إذ سجل معدل التضخم في أكتوبر 2023 2.9 %.