شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 119 مليار يوان في النظام المصرفي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، عن ضخ 119 مليار يوان (حوالي 16.74 مليار دولار) في النظام المصرفي.

وذلك من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، وبسعر فائدة قدرها 1.8%.

النظام المصرفي الصيني

وذكر البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

كما وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وقبل يومين ضخ بنك الشعب الصيني، 415 مليار يوان (حوالي 58.34 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 %.