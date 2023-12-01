شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو قطاع الطباعة في المملكة إلى 265 مليون ريال بحلول 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطابعات المتطورة عن أحدث الابتكارات في صناعة الطابعات اليابانية، وإطلاق طابعات متطورة متعددة الوظائف للمرة الأولى في المملكة.

وتوقعت تنامي الطلب على مثل هذه الطابعات المتطورة، من جانب المؤسسات الحكومية وقطاعات الصحة والتعليم والضيافة والفندقة وغيرها، وخاصة في ظل مؤشرات حول إمكانية نمو قطاع الطباعة في المملكة ليصل إلى 265 مليون ريال سعودي بحلول عام 2024.

أخبار متعلقة توقعات بارتفاع إفلاس الشركات الألمانية في 2023 و2024 ضخ 119 مليار يوان في النظام المصرفي الصيني

قطاع الطباعة في المملكة

وأضافت أن هذا سيكون مدعوما بانتعاش وتعاف قوي، ووصول عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالي إلى 1.2 مليون مؤسسة.

هذا إلى جانب دلائل نمو أخرى تتمثل في افتتاح المزيد من المؤسسات والمكاتب، مما سيرفع الطلب على أعمال الطباعة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8% خلال السنوات الأربع القادمة.

ويعد جهاز الطباعة الشامل الجديد الذي طورته شركة فوجي فيلم، والذي يقوم على الاستفادة من تقنية أشباه الموصلات الضوئية المعروفة اختصارا بـ "LED".

خدمات طباعة متكاملة وكفاءة عالية

هذا بالإضافة إلى جانب القدرة على تحقيق مزايا أفضل على صعيد جودة الصورة، والدقة والفعالية التشغيلية والاستدامة البيئية، وستمكن العميل في النهاية من الحصول على خدمات طباعة متكاملة وذات فعالية وكفاءة عالية.

وبين المختص في الحلول المكتبية والطباعة مجدي عبد الرحمن، أن السوق السعودية مع تطورها باتت في تسارع مستمر ونمو في بيئة الاعمال وظهور الحاجة في فعالية تدفقات العمل بصورة أكبر مماساهم في ادخال التقنيات بصورة أكبر إلى المملكة

وقال مدير عام شركة فوجي كريس دارنلي، إن السوق السعودية تعد سوقا مهمة بالنسبة للتقنيات الحديثة، وهي المكان المفضل لجميع الشركات المعنية بالتطوير والتحديث سيما وأن الشراكات الناجحة في السوق السعودية، هي التي تشجع على الابتكار واستقطاب التقنيات، وبالتالي المساهمة في تطوير بيئة الأعمال والتحول التقني الذي ركزت عليه رؤية المملكة 2030.