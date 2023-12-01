شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السعودي للتنمية يشارك في الجناح السعودي بمؤتمر "يونيدو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الصندوق السعودي للتنمية في جناح المملكة العربية السعودية على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بدورته العشرين، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وتأتي مشاركة الصندوق في الجناح السعودي؛ انطلاقًا من جهوده الإنمائية في التنمية الصناعية من خلال تمويل المشروعات والبرامج، التي من شأنها الإسهام في النهوض بالنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.

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أبرز إسهامات الصندوق

واستعرض الصندوق عبر شاشة رقمية تفاعلية، إسهاماته في قطاع الصناعة والتعدين التي وصلت إلى تمويل 16 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بتمويلٍ يتجاوز 463.5 مليون دولار في مختلف الدول النامية حول العالم، ويُعد ذلك ضمن إطار استعراض الصندوق لنشاطه التراكمي الذي بدأ في عام 1975م، ليصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، وذلك في مختلف القطاعات التنموية والحيوية.

الجدير بالذكر أن جناح المملكة ضم كذلك، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز التواصل الحكومي.