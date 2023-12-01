شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

وصُمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

القمة العالمية للعمل المناخي

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم أعمال "القمة العالمية للعمل المناخي"، التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28" في مدينة إكسبو دبي.

وقال: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة، ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة".

الطاقة المتجددة والنظيفة

وذكر، أن "دولة الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدراتنا في الطاقة المتجددة والنظيفة، ووضعنا مسارًا وطنيًا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف: التزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، واستثمرنا 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي مع التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.