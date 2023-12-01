شكرا لقرائتكم خبر عن "التحكيم التجاري الخليجي" يبحث تحسين ممارسات تسوية المنازعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور المهندس كمال عبد الله آل حمد، التعاون المشترك مع قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي شملان عبد الرحمن الصوالحي، ومدير العلاقات الحكومية والدولية ومكتب رئيس المحاكم بالمركز الأستاذ أحمد عبد الرحمن الكمالي.

ويأتي هذا بهدف التنسيق بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي، فيما يتصل بتطوير عمل التحكيم التجاري وإجراءات المحاكم وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في منطقة الخليج.

تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات

هذا إضافة إلى بحث أوجه التعاون في تحسين جودة ممارسات تسوية المنازعات، ونشر ثقافتها على الشرائح المستهدفة في المنطقة.

وكذلك التعاون في مجالات رفع الوعي المعرفي، وتعزيز النشر الإعلامي، وتكثيف سبل التدريب وتطوير القدرات.

هذا بجانب تبادل الخبرات والتجارب من خلال ورش العمل والاجتماعات الدورية، وتبادل المعلومات المساعدة في إعداد الدراسات والإحصائيات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش.