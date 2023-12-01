شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 2745 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2745 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 3177 جنيها، وإعلان مصلحة الجمارك، سرعة الإفراج عن المساعدات الإنسانية وتسريع توصيلها إلى قطاع غزة مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 فى مصرتراجع أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2745 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 3177 جنيها، وعيار 18 سجل 2383 جنيها، وعيار 14 سجل 1853 جنيها، والجنيه الذهب 22240 جنيه. أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 فى مصرتراجع أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2745 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 3177 جنيها، وعيار 18 سجل 2383 جنيها، وعيار 14 سجل 1853 جنيها، والجنيه الذهب 22240 جنيه.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.4% وذلك بعد أن سجل المؤشر أدنى مستوياته منذ 4 أشهر خلال جلسة الأمس، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات اليوم بنسبة 0.8% بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 4.247%.

تراجع الدولار وعائد سندات الخزانة يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، هذا بالإضافة إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا قدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية، من ناحية أخرى ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

رئيس مصلحة الجمارك: الإفراج الفوري عن شاحنات الإغاثة وإعفائها من الضرائبقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تضع كل إمكاناتها وقدراتها لتنسيق الجهود الدولية وتوفير المساعدات الإنسانية وتسريع توصيلها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية لمصلحة الجمارك المصرية بتقديم كل التسهيلات الجمركية، على نحو يتسق مع حالة الحرب في قطاع غزة، ويسهم في الإفراج الفوري عن شاحنات الإغاثة، وقد انعكس ذلك بكل الموانئ المصرية التى تعمل على مدار الساعة لاستقبال شحنات المساعدات الإنسانية، وتوجيهها إلى معبر رفح البرى. رئيس مصلحة الجمارك: الإفراج الفوري عن شاحنات الإغاثة وإعفائها من الضرائبقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تضع كل إمكاناتها وقدراتها لتنسيق الجهود الدولية وتوفير المساعدات الإنسانية وتسريع توصيلها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية لمصلحة الجمارك المصرية بتقديم كل التسهيلات الجمركية، على نحو يتسق مع حالة الحرب في قطاع غزة، ويسهم في الإفراج الفوري عن شاحنات الإغاثة، وقد انعكس ذلك بكل الموانئ المصرية التى تعمل على مدار الساعة لاستقبال شحنات المساعدات الإنسانية، وتوجيهها إلى معبر رفح البرى.

أشار إلى حرص المصلحة على تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة، حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنها داخل البلاد.

الأحد.. إعادة افتتاح متحف إيمحتب بسقارة بعد تطويرهأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إعادة افتتاح متحف إيمحتب بسقارة بعد الانتهاء من عملية تطويره، وذلك صباح يوم الأحد، ويعد المتحف أهم متاحف المواقع الأثرية بمصر، والذي تم إنشائه تخليدا وتكريما لذكرى المهندس المعماري المصري "إيمحتب". الأحد.. إعادة افتتاح متحف إيمحتب بسقارة بعد تطويرهأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إعادة افتتاح متحف إيمحتب بسقارة بعد الانتهاء من عملية تطويره، وذلك صباح يوم الأحد، ويعد المتحف أهم متاحف المواقع الأثرية بمصر، والذي تم إنشائه تخليدا وتكريما لذكرى المهندس المعماري المصري "إيمحتب".

وتضمن مشروع التطوير استبدال الأرضيات الحجرية التالفة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات الري بمنطقة مسار الزيارة، ورفع كفاءة دورات المياه وتطوير مسارات الزيارة، فضلا عن أعمال التشطيبات النهائية لقاعات العرض المتحفي، كما تم الانتهاء من أعمال الإضاءة التخصصية البانورامية للموقع العام والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وأعمال التأمين والمراقبة التليفزيونية وتشطيبات واجهات المتحف وأعمال رفع كفاءة وحدات التكييف المركزي.