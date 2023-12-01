الاقتصاد

عمال بتروجت يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بالسعودية والعراق والإمارات

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القاهرة - سامية سيد - حرص العاملون بشركة بتروجت- إحدى شركات قطاع البترول- على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بدول والعراق والإمارات، وتوجه العاملون المصريين بالمشروعات الجارية بهذه الدول إلى مقر اللجنة التى جهزتها الهيئة العليا للانتخابات بالخارج للادلاء بإصواتهم. 

 

 

ودعا محمد جبران، رئيس نقابة البترول، و رئيس اتحاد عمال مصر، أبناء الجالية المصرية العاملين في جميع الدول، الذهاب لصناديق الاقتراع، حتى تصل رسالة قوية للعالم أجمع أن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج، حريصون على المصالح العليا للوطن .

 

 

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، على ثقته التامة أن العاملين المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن.

 

مشاركة عمال بتروجت بالانتخابات الرئاسية
مشاركة عمال بتروجت بالانتخابات الرئاسية

عمال بتروجت يدلون بأصواتهم في الانخابات بأبو ظبي
عمال بتروجت يدلون بأصواتهم في الانخابات بأبو ظبي

عمال بتروجت يحملون علم مصر
عمال بتروجت يحملون علم مصر

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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