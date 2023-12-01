الاقتصاد

البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال شهر

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واس - القاهرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال نوفمبر الماضي إلى 1.676 تريليون جنيه، مقابل 1.636 تريليون جنيه في نهاية الشهر السابق له بنسبه 9.2% بما يعادل 40 مليار جنيه.

وأفاد التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي صدر اليوم, أن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" ارتفع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.29%.

تعاملات المصريين والأجانب

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.44%، وامتدت الارتفاعات لمؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 3.63% لينهى التعاملات عند مستوى 7159.64 نقطة, بقيمة تداولات إجمالية بلغت 927.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن تعاملات المصريين بلغت 87.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة مقابل 7.3% للمستثمرين الأجانب العربي، و 5.1% للمستثمرين الأجانب غير العرب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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