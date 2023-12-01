شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مكاسبها من نوفمبر، مدفوعة بزيادات حادة في قطاع التعدين، في ظل مواصلة عوائد سندات منطقة اليورو الهبوط بسبب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا بـ 1%، إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 6.4% في نوفمبر، وأغلق على ارتفاع لثالث أسبوع مدعومًا بالمكاسب الأسبوعية في قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة.

خفض أسعار الفائدة

يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يطبق البنك المركزي الأوروبي أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بتوقع سابق بتطبيق الخفض في الربع الثالث من العام المقبل.

وتصدر قطاع التعدين مكاسب القطاعات اليوم الجمعة بصعوده 4.2 %، مقتفيًا أثر ارتفاع أسعار المعادن بفضل تراجع الدولار.

وارتفع سهم سيجنيفاي للإضاءة 4.9%، مع إعلان أكبر شركة لتصنيع الأضواء في العالم عن هيكل تنظيمي جديد لخفض التكاليف.

فيما هوى سهم شركة فيابلاي السويدية لخدمة بث الفيديو 74.4% إلى مستوى قياسي منخفض، بسبب خطط لإعادة هيكلة ديونها.