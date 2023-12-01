شكرا لقرائتكم خبر عن خلال كوب 28.. المستشار الألماني يعلن جاهزية "نادي المناخ" للعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تمام جاهزية نادي المناخ للعمل، وذلك بعد أن انضم 36 عضوا إلى النادي الذي كان دعا إلى تأسيسه قبل عام ونصف العام.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقد في مدينة دبي بالإمارات، قال شولتس اليوم الجمعة:" يمكن الانطلاق الآن" مشيرًا إلى أن كل أعضاء النادي يتشاركون القناعة بأن التغير المناخي هو التحدي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.

تقليل الانبعاثات الضارة

أضاف المستشار الألماني، أن الهدف المشترك هو إعادة هيكلة العمليات الصناعية لتصبح محايدة لغازات الاحتباس الحراري وفصل النمو الاقتصادي عن الانبعاثات الضارة بالمناخ.

وأمام العديد من الزعماء المشاركين في قمة المناخ، قال شولتس:"كأعضاء في نادي المناخ نعمل على أن نطور معا الاستراتيجيات والمعايير المناسبة لصناعة خالية من الكربون"، وأوضح أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بالتوافق على منهجيات تعمل على أن تكون الجهود المبذولة متماثلة " سيمكننا هذا من توسيع نطاق الأسواق الرائدة للمنتجات الصناعية المحايدة مناخيا مثل الصلب أو الأسمنت الصديق للمناخ أو الألومنيوم الصديق للمناخ".