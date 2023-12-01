شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع.. وصعود الأسهم البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2700 دولار أمريكي، بزيادة 0.55%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1673 يورو بزيادة 0.66%.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.01%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 75.60 نقطة، ليصل إلى 7529.35 نقطة. م.ك // انتهى //23:05 ت م NNNN