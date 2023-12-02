شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" و"السيارات" والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.1%، وهبط قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.676 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.178 تريليون جنيه إلى 1.136 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 337.4 مليار جنيه إلى 342.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.
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