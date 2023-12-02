شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأوزبكستان تستعرضان جهود الصندوق السعودي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان عبد الله أريبوف، في العاصمة الأوزبكية طشقند، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء جهود الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في أوزبكستان، والعلاقات التنموية بين الجانبين التي امتدت لأكثر من 15 عامًا.

مشروعات الصندوق السعودي للتنمية

كان الصندوق السعودي للتنمية شارك في جناح المملكة العربية السعودية على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بدورته العشرين، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وتأتي مشاركة الصندوق في الجناح السعودي؛ انطلاقًا من جهوده الإنمائية في التنمية الصناعية من خلال تمويل المشروعات والبرامج، التي من شأنها الإسهام في النهوض بالنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.

تمويل 16 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا

واستعرض الصندوق عبر شاشة رقمية تفاعلية، إسهاماته في قطاع الصناعة والتعدين التي وصلت إلى تمويل 16 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بتمويلٍ يتجاوز 463.5 مليون دولار في مختلف الدول النامية حول العالم.

ويأتي ذلك ضمن إطار استعراض الصندوق لنشاطه التراكمي الذي بدأ في عام 1975م، ليصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، وذلك في مختلف القطاعات التنموية والحيوية.