شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: الجهود الحالية غير كافية لمواجهة التحديات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك العالم لتسريع جهود مكافحة تغير المناخ.

وأشار سوناك إلى أن المملكة المتحدة خفضت انبعاثاتها بنسبة 48% منذ عام 1990.

صندوق المناخ الأخضر

كما زادت مساهمتها في صندوق المناخ الأخضر إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني.

يضاف إلى ذلك استثمار إضافي بقيمة 1.6 مليار جنيه في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار الأخضر وحماية الغابات.

جهود مواجهة التحديات المناخية

وبين أن الجهود الحالية غير كافية لمواجهة التحديات المناخية، داعيًا الدول الكبرى المسؤولة عن الانبعاثات على الإسراع في تنفيذ التزاماتها.

وجاءت تصريحات سوناك أثناء انعقاد أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، المنعقدة في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.