شكرا لقرائتكم خبر عن دول مجلس التعاون تؤكد مواصلة جهودها لمواجهة تداعيات تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن مشاركة الأمانة العامة للمجلس بجناح في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (COP28)، يستهدف بهدف إبراز خطط وجهود دول مجلس التعاون لتحقيق الحياد من الكربون، ومواقفها من قضايا تغير المناخ.

وأشار إلى أن دول المجلس، تتواءم مع مخرجات مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

مواجهة تداعيات تغير المناخ

وبين أن دول مجلس التعاون ومن خلال استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر، فأنها تؤكد عزمها لمواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

هذا بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات اللازمة للدفع بالعمل المناخي، وتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول هذه القضايا المناخية.

القمة العالمية للعمل المناخي COP28

وأوضح أن تنظيم مؤتمر القمة العالمية للعمل المناخي COP28، في دولة الإمارات العربية المتحدة هو انعكاس لمكانتها العالمية ودورها الريادي، تجاه إيجاد الحلول للتحديات المناخية، وعرض العديد من المبادرات التي تعمل من أجل الحفاظ على المناخ.

جاءت تصريحات "البديوي" خلال مشاركته في مؤتمر القمة العالمية للعمل المناخي COP28 اليوم في مدينة أكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.