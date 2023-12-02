شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: نسعى لدعم صناعة الوقود الأخضر بحزمة حوافز اقتصادية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش المشاركة الفعالة فى فعاليات قمة المناخ COP28؛ استهل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنشطة جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء بعقد العديد من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية الراغبة بالتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، حيث التقى بعدد من ممثلى شركة ACWA Power لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة وتسريع وتيرة العمل فى الدراسات اللازمة للمشروع واستعرض السيد وليد جمال الدين دعم المنطقة الاقتصادية للمشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والتى أسهمت فى أن تكون المنطقة الاقتصادية مركزًا نفذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر فى شرق المتوسط وإفريقيا، وشهد أيضًا تصدير أول شحنة أمونيا ‏فى العالم تم إنتاجها عن طريق الهيدروجين المُصنَّع ‏بالمحلل الكهربائي.

كما التقى وليد جمال الدين ب Kim Fejjfer الشريك الإدارى والمدير التنفيذى بشركة A.P.Moller capital المتخصصة فى إدارة الصناديق واستعرض أوجه التعاون المستقبلية مع الشركة خاصة فى مجال تمويل مشروعات الوقود الأخضر، وقد أوضح وليد جمال الدين أن مشروعات الوقود الأخضر فى حاجة إلى التمويل لتسريع وتيرة العمل بها كما أن مستثمرى هذه المشروعات فى حاجة لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للحصول على أفضل أسعار للمنتج النهائي.

وعقد وليد جمال الدين اجتماع مع George Weber عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة Wilo SE المصنعة لأنظمة المضخات ومقرها فى دورتموند بألمانيا، وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون حيث أن صناعة مضخات المياه لها أهمية كبرى فى تغذية المشروعات القومية، واستعرض السيد وليد جمال الدين خلال اللقاء إمكانات المنطقة الاقتصادية من خلال المناطق الصناعية التى يمكنها استضافة هذه الصناعة والمناطق اللوجستية التى تسهم فى تيسير نقل وتخزين المنتجات، والموانئ التى تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية لاسيما الأسواق الإفريقية.

كما شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جلسة بعنوان "الهيدروجين الأخضر.. من الإعلان إلى الاستثمار"، داخل الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء لمناقشة سبل دعم الجهات الحكومية الفاعلة والمؤسسات الدولية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال التشريعات والتمويل، وتطرقت الجلسة لحرص المنطقة الاقتصادية على توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات والعمل على حزمة حوافز استثمارية مخصصة لمشروعات الطاقة الخضراء لتشجيع الاستثمار، كما تطرقت إلى أهمية الدعم المالى والتشريعى لأنشطة الاقتصاد الأخضر.