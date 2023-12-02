شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس يشارك بالدورة الـ16 من المعرض الدولى للمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة مارى لويس بشارة المشاركة بالدورة الـ 16 من المعرض الدولى للملابس والمنسوجات - International Apparel & Textile Fair IATF - بمركز دبى التجارى العالمى فى الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023.

وقالت مارى لويس بشارة، إن المجلس شارك بجناح مكون من 9 مصانع مصرية تتبع قطاع الملابس الجاهزة من أعضاء المجلس وإن المعرض فى نسخته الحالية يشهد زخم ومشاركة موسعة من مصر، الصين، تركيا، بولندا، فرنسا، كوريا، إسبانيا، ألمانيا، اليابان، بيلاروسيا، هونغ كونغ، ماليزيا، سريلانكا، إندونيسيا، الهند، والعديد من الدول الصناعية وأشهر الماركات والعلامات التجارية فى جميع أنحاء العالم

أشارت مارى لويس بشارة، إلى أن المعرض قد حقق على مدار الـ 15 دورة السابقة نجاحًا بارزًا ليصبح علامة تجارية رائدة فى منطقة الدول العربية والخليجية لعرض أفضل الملابس، المنسوجات، الأقمشة، إكسسوارات الأحذية والطباعة، وجذب نحو 28,500 زائر من مختلف الأسواق العالمية.

وأكدت مارى لويس، أن هذه الدورة قد شارك بها نحو 490 عارضا من العديد من الأسواق الدولية وقد شهد الجناح المصرى زيارة أكثر من 3500 زائر وتم توفير 52 فرصة تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة بمصر.

أضافت رئيس المجلس التصديرى للملابس، أن السوق الإماراتى أصبح مركزًا لإعادة تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة على مستوى العالم، كما أنه من أكبر الأسواق المستوردة لقطاع الملابس الجاهزة من مصر.