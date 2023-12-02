سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 2-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 2-12-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية إلى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني لبنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام نظيره المصري على المنصة الرسمية لبنك قطر الوطني الأهلي إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري على المنصة الرسمية للبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.