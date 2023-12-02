شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر.. الاحتباس الحراري يؤدي إلى إفلاس الميزانيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الجليد القطبي والأنهار الجليدية تختفي، مما يسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن هذا يسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار.

تغير المناخ على الكوكب

وعلق: "لكن هذا مجرد أحد أعراض المرض الذي أدى إلى انهيار مناخنا - وهو مرض، أنتم يا قادة العالم وحدكم القادرون على علاجه".

وحث "جوتيريش" زعماء العالم، على علاج "المرض" الذي أحدثه تغير المناخ على الكوكب، مع انطلاق مؤتمر كوب 28 في دبي.

الاحتباس الحراري العالمي

كما حذر من أن الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى "إفلاس الميزانيات، وتضخم أسعار المواد الغذائية.

هذا بالإضافة إلى قلب أسواق الطاقة رأسا على عقب، وزيادة أزمة تكاليف المعيشة.