- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم السبت.. الذهب مستقر فوق 2800 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية التي نستعرضها في السياق التالي، والتي من بينها أداء سوق الذهب واسعار العملات وغيرها:
أسعار الذهب
وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.5% بمقدار 69 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2071 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر عند 2075 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن اختتم شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2.6% ليمثل الشهر الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.
35 دولار زيادة في الذهب
وارتفع الذهب بمقدار 35 دولار ليسجل ارتفاع بنسبة 1.8% مقتربا من القمة التاريخية التي سجلها الذهب في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة. وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطـة وسـائل نقــل المواد البتروليــة 101.8 مليـون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عــام (2022/2023) مقابل 105.7 مليــون طــن متري بتكلفة نقــل 36.3 مليـــار جنيــه عــام (2021/2022 ) بنسبــة انخفاض قدرها 3.7% .
وبلـغ إجمالي الكميات المنقولـة من المـواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عـام (2022/ 2023) مقابل 311 ألـف طـن مترى عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 13.7%، وبلغـت الكميات المنقولـــة باللــوارى 26 مليون طن متــرى عـام (2022/2023) مقابل 27.6 مليـون طن متري عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.7 %.
جلسات COP28
ويشارك في الجلسة كل من: أ.د محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر، وأ.د عبدالله الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أ.د هالة ابو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي، أ.د أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أ. هيرمان ثييل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، د. ديجر سايجينمدير برنامج تمويل الطاقة النظيفة وتعبئة الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستعرض الجلسة الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية 2023 (تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية) وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف الجلسة مناقشة إدارة التحول الأخضر وتنسيق السياسات، وتمويل التحول الأخضر: أدوات بديلة لمواجهة التحديات الجديدة، إضافة إلى إزالة الكربون والتحول الهيكلي الأخضر للاقتصاد العربي.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يدعم توحيد الجهود من أجل تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات على ثلاثة كيانات وحظرت التعامل مع ثلاث سفن استخدت خدمات "دول تحالف تحديد سقف الأسعار" أثناء نقلهم النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل دول التحالف.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تلتزم بالتعاون مع الشركاء في التحالف، بتقييد عائدات النفط التي يمكن للكرملين استخدامها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على الإمدادات لسوق الطاقة العالمية.
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة جزء من تحالف دولي بما في ذلك مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، الذين وافقوا على حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز