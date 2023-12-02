شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم السبت.. الذهب مستقر فوق 2800 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية التي نستعرضها في السياق التالي، والتي من بينها أداء سوق الذهب واسعار العملات وغيرها:

سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، حيث بدأ تسعير الأسواق على خفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، بينما دفعت تصريحات رئيس الفيدرالي أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها.

أسعار الذهب

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.5% بمقدار 69 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2071 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر عند 2075 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن اختتم شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2.6% ليمثل الشهر الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.



35 دولار زيادة في الذهب 35 دولار زيادة في الذهب وارتفع الذهب بمقدار 35 دولار ليسجل ارتفاع بنسبة 1.8% مقتربا من القمة التاريخية التي سجلها الذهب في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة. وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

13.7 % زيادة بإجمالى الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية عام 2022/2023

ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطـة وسـائل نقــل المواد البتروليــة 101.8 مليـون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عــام (2022/2023) مقابل 105.7 مليــون طــن متري بتكلفة نقــل 36.3 مليـــار جنيــه عــام (2021/2022 ) بنسبــة انخفاض قدرها 3.7% .

وبلـغ إجمالي الكميات المنقولـة من المـواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عـام (2022/ 2023) مقابل 311 ألـف طـن مترى عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 13.7%، وبلغـت الكميات المنقولـــة باللــوارى 26 مليون طن متــرى عـام (2022/2023) مقابل 27.6 مليـون طن متري عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.7 %.



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