سفير فنلندا يزور مدرسة "ابدأ" للعلوم ويشيد بجهود مصر فى تطوير التعليم

القاهرة - سامية سيد - استقبل أعضاء المبادرة الوطنية " ابدأ" بيكا كوسونين، سفير دولة فنلندا فى مصر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر مدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " بمدينة بدر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

حيث أشاد السفير "كوسونين" بجهود الدولة المصرية فى تطوير التعليم الفنى والتقنى، والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والإهتمام بالتعليم الفنى والذكاء الاصطناعى لمواكبة التطور العالمى.

وقد ناقش السفير " كوسونين " آليات التعاون المشتركة لتطوير مزيد من المدارس، فى مجالى الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لبحث إمكانية إتاحة عدد من الفرص التدريبية والفرص الوظيفية لخريجى مدارس " ابدأ " بدولة فنلندا.

والجدير بالذكر أن مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، تُعد من أوائل المدارس التى سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية.