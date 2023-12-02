اللجنة الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بغرفة الرياض، تنظم اليوم مجلس صناعيي الرياض، برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويناقش المجلس في هذه الدورة عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي منها ممكنات وزارة الصناعة للاستثمار بالقطاع، والفرص الاستثمارية في قطاع السيارات ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالله الخريف، أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجارب بغرض الاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات رؤية المملكة 2030.