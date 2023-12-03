شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليار دولار لدفع العمل المناخي خلال العام المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من خلال حزمة تمويل طموحة تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ COP28، تساعد مجموعة البنك الدولي الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم.

وتسعى المجموعة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، وقد خصصت 45% من تمويلها السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.

وهذا الطموح المتزايدبحسب بيانات البنك الدولي ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها – ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططا له سابقا.

وفي عام 2021، أعلن البنك عن هدف للوصول إلى متوسط يبلغ 35% بحلول عام 2025، وقد حقق هذا الهدف قبل الموعد المحدد بنسبة 36.3% منذ يوليو/تموز 2022.

وفي أكتوبر، أخذ البنك الدولي على عاتقة تحقيق مهمة طموحة على نطاق واسع تتمثل في خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وهذا التعهد الجديد بشأن المناخ مثال ملموس على عزم البنك على تحقيق هذه المهمة.

وبالإضافة إلى تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مواجهة تغير المناخ بين الفئات الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، ستركز مشروعات مجموعة البنك الدولي أيضا على حماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لحماية صحة الناس وكوكب الأرض.

وبعد أن تعهد البنك بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير المناخ، سيواصل العمل على إنجاز مشروعات التكيف لمساعدة البلدان التي دمرتها الصدمات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.