شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شبكة الطرق والكبارى في مصر حتى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نشرة حصر الطرق والكبارى عام 2021/2022"، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بأطوال شبكة الطرق المرصوفة والترابية خلال تلك الفترة. وجاءت أهم المؤشرات موزعة وفقا لما يلي: - بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق "المرصوفة والترابية" 152.9 ألف كم وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف على مستوى الجمهورية. - بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 124.9ألف كم. - بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كم. - بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8٪. - بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق/ المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪. - بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى. - بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائية والري بنسبة 87.5٪. - هناك 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 5.1٪ من الإجمالي. - هناك 2284 كوبرى تابعة لمديريات الطرق/ المحليات بالمحافظات بنسبة 5٪ من الإجمالي. - هناك 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4٪ من الإجمالي. - هناك 939 كوبرى تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 2٪. - هناك 7 كباري تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 0.02٪ من الإجمالي. - هناك 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من الإجمالي. - طبقاً للاستخدام بلغ عدد كباري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪. - بلغ عدد كبارى المركبات 1192 كوبرى بنسبة 51.1٪. - هناك 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري. - بلغ إجمالي أعداد الانفاق طبقاً للتبعية 241 نفق، منها 139 نفق تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 57.7٪. - هناك 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4٪. - هناك 24 نفق تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 10٪. - هناك 5 أنفاق تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 2.1٪. - هناك 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي.

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