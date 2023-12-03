شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمانول»: «الطاقة» توافق على تخصيص اللقيم لإنتاج منتجات بتروكيماوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن صدور موافقة وزارة الطاقة، الخميس الماضي، بتخصيص اللقيم اللازم لانتاج ميثيل ثنائي إيثانول الأمين (Methyl Diethanolamine) والكاولين كلوريد (Choline Chloride) ، وثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل (Dimethyl Disulfide) ، ون- ميثيل – ٢ – بيروليدون (N-Methyl pyrrolidone)

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنها تهدف من خلال تنفيذ هذه المشاريع الواعدة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيماوية المتخصصة في المنطقة.

وأضافت أن جميع منتجات هذه المشاريع ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وستستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج مواد الطلاء التي تتمتع بطلب متزايد في السوقين المحلي والأقليمي.

وأجرت الشركة تفاهمات مع بعض مزودي التقنية لتصنيع هذه المنتجات ومع موردي المواد الأولية اللازمة لانتاجها، وسوف يتم تحديد الأثر المالي لهذه المشاريع حين الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بها

وأوضحت أنها ستعلن لاحقاً أي مستجدات أو تطورات في هذا الصدد .