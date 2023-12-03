شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «بروميديكس» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الخدمات الطبية المتخصصة عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الاجتماع الأول والاجتماع الثاني والذي كان مقرراً له الانعقاد بعد ساعة من الاجتماع الأول) المقرر عقده يوم الخميس 16/05/1445هـ الموافق 30/11/2023م وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد وبناء على ذلك فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن تأجيل الجمعية العامة غير العادية لن يؤثر على نفاذ التوصية بتوزيع أرباح مرحلية حال إقراره من قبل السادة مساهمي الشركة بالاجتماع الثالث، تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الأولى (الاجتماع الثالث) للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم تحديده لاحقا، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأضافت أن تأجيل الجمعية العامة غير العادية لن يؤثر على التوصية بتعيين مراجع الحسابات في حال إقراره من قبل السادة مساهمي الشركة بالاجتماع الثالث.

تعيين رئيسا للجنة المراجعة

قرر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة ، تعيين خالد رفعت رئيسا للجنة المراجعة.

وحصل رفعت على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، فيما حصل على CPA من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عضوا في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين.

وبدأ رفعت مسيرته المهنية في شركة إرنست و يونغ وله خبرة أكثر من 30 سنة في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.