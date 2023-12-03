شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتعدين»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية بتاريخ 16/05/1445ه الموافق 30/11/2023م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2023م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن شركة المتحدة للصناعات التعدينية قامت بتوزيع أرباح للمساهمين بشكل ربع ونصف سنوي عن السنوات الثلاث السابقة بمعدل نمو متصاعد

وأوضحت أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 9.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 14,000,000 سهم، مشيرة إلى أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.70 ريال للسهم.

وأضافت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%، مشيرة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاحد بتاريخ 26-05-1445ه الموافق 10/12/2023م ، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأفادت بأن تاريخ التوزيع من خلال مركز إيداع بدءاً من يوم الإثنين الموافق 18-12-2023م.