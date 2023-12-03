شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «دور» و«طيبة» يوافقون على اندماج الشركتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دور للضيافة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة طيبة للاستثمار لمساهمي شركة دور لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في شركة دور بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار سهم واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور، ووفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين شركة دور وشركة طيبة بتاريخ 2023/04/08.

وبحسب بيان الشركة تتضمن الصفقة: أحكام اتفاقية التنفيذ، وتفويض مجلس إدارة شركة دور الحالي، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة الحالي، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة طيبة للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة (6:30) من مساء يوم الخميس بتاريخ 16-05-1445هـ (الموافق 30-11-2023م) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

نتائج جمعية طيبة للاستثمار

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على زيادة رأس مال شركة طيبة من (1,604,574,830) ريال إلى (2,604,574,830) ريال والتي تمثل زيادة بنسبة (62.32%) في رأس المال الحالي، من خلال إصدار (100,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة دور للضيافة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ذلك يأتي بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار سهم (1) واحد في شركة طيبة مقابل كل سهم في شركة دور وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين شركة طيبة وشركة دور بتاريخ 17-09-1444ه (الموافق 08-04-2023م).

وتشمل الموافقات: أحكام اتفاقية التنفيذ، وزيادة رأس مال شركة طيبة على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من شركة طيبة وشركة دور، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات واتفاقية التنفيذ.

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال جمعية طيبة: تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس والخاصة بالمركز الرئيسي المتعلقة بالصفقة، على أن تسري هذه التعديلات في تاريخ إتمام الصفقة، وتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس والخاصة برأس المال المتعلقة بالصفقة، على أن تسري هذه التعديلات في تاريخ إتمام الصفقة.

وشملت النتائج: تفويض مجلس إدارة شركة طيبة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه، والموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.