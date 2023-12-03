الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار الذهب في ، استقرارا مع بداية تعاملات، اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا في السعودية ، نحو 218.48، ريال، أي ما يعادل نحو 58.26 دولار.

 

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 249.69 ريال، أي ما يعادل نحو 66.58 دولار، وعيار 22 نحو (228.88) ريال.

 

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل عيار 18 نحو (187.27) ريال، كما سجل الجرام عيار 14 نحو 145.65 ريال، أي ما يعادل نحو 38.84 دولار.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا