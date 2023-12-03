شكرا لقرائتكم خبر عن «قروض الأفراد» تستحوذ على 1.2 تريليون ريال من الائتمان المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن تصدر نشاط قروض الأفراد، الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي من القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما) استحوذ نشاط قروض الأفراد على 1.231 تريليون ريال، في أكتوبر الماضي، بنسبة 48% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية، مرتفعا بنسبة 6.3%، على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري.

الأنشطة العقارية

وفقا للنشرة جاءت الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية من الائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي، مسجلا 245.708 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مستحوذا على 9.6% من إجمالي الائتمان المصرفي، بزيادة على أساس سنوي قدرها 18.3%، و1.7%، على أساس شهري.

وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية، مستحوذا على نسبة 7.2% من الإجمالي، إذ سجل نحو 183.954 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 9.5%، وبانخفاض 1.2% على أساس شهري.

وذكرت النشرة، أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في المرتبة الرابعة بين الأنشطة الاقتصادية، مسجلا 170.429 مليار ريال، بانخفاض على أساس سنوي قدره 3.9%، وبتراجع 0.9% على أساس شهري، بينما تلاه الأنشطة الأخرى مسجلة 1.34.676 مليار ريال.

وفي المرتبة السادسة جاء نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، مسجلا 134.608 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 27.3%، و1.5% على أساس شهري، تلاه نشاط التشييد الذي سجل 126.493 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 2.6%، و27.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

أنشطة التأمين

وسجل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 106.710 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 86.577 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و104.533 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام الحالي.

وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط النقل والتخزين 47.893 مليار ريال، فيما سجل نشاط التعدين والمناجم 44.154 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 4.2%، و18.2% على التوالي.

وذكرت النشرة أن أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية حصلت على 40.046 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 36.514 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، و 40.827 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023، في حين حصلت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم على 30.860 مليار ريال، بينما حصل نشاط المعلومات والاتصالات على 23.514 مليار ريال من الائتمان المصرفي.

وسجلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي ائتمانا مصرفيا يقدر بنحو 19.777 مليار ريال في أكتوبر، بينما بلغ الائتمان المصرفي للزراعة والغابات وصيد الأسماك نحو 11.815 مليار ريال.

وأفادت النشرة بأن نشاط التعليم حصل على ائتمان مصرفي قدره 6.044 مليار ريال، فيما حصلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 5.388 مليار ريال في أكتوبر الماضي.