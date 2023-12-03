شكرا لقرائتكم خبر عن 832 مليون جنيه تمويل من بنكين لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية، على تمويل بقيمة 832 مليون جنيه، من البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصيني بهدف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وتولت شركة بلتون المستشار مالي حصري لصفقة التمويل طويل الأجل.

ويوجه التمويل لتغطية مشروع تطوير ورفع كفاءة وتجديد وإدارة وصيانة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، والذي يعد أكبر قرض لمشروع ترفيهي في مصر في الوقت الحالي.

تعد حديقة الحيوان بالجيزة هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفًا تم بناؤه فى عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

‏‎ويستهدف مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الجاذبة للزوار ليصل إلى 14 منطقة بدلًا من 3 مناطق حاليًا، وكذا إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات.

‏‎ويتضمن المشروع أيضًا إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال، وإضافة جزء ترفيهي إليها، إلى جانب زيادة عدد المرافق الخدمية ومناطق البيع والمراكز الأمنية.