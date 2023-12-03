هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع في مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الذهب مخزون قيمة وليس للمضاربة، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر "لايزال الوعاء الإدخاري الآمن على المدى الطويل رغم ارتفاع أسعاره عالميًا."

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، قال "ميلاد" إنه من المرجح أن يصل الذهب لأرقام قياسية حتى أخر العام.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن المؤشرات ترجح تزايد أسعار الذهب في ظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، متابعا: "الذهب سيرتفع بحدود غير معروفة، واللي هيقول أرقام أكيد لن تكون دقيقة"، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".

ونصح "ميلاد" المواطنين بالتريس في قرار شراء الذهب والترقب لما سيحدث خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سعر الذهب وصل إلى نقطة مقاومة جديدة قد يخترقها ويواصل الارتفاع السريع أو يهبط مجددًا لما دون مستوياته الحالية.