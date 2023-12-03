تراجع أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1857 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2387 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2785 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3183 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2072 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بزيادة 35 دولارا بنسبة 1.76% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.