الاقتصاد

طرح 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران

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اليوم - نجران 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة نجران 24 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمدينة نجران، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تتضمن الأنشطة التجارية، وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، والأنشطة والترفيهية، وخدمات السيارات والمركبات، والخدمات الطبية والصحية، وأنشطة المعادن ومواد البناء، والخدمات السياحية.

ودعت المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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