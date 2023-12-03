شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بدء مرحلة التصويت الإلكتروني غداً، لاختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة 1445-1449هـ.

وسيبدأ التصويت لاختيار مرشحي مجلس إدارة الغرفة، اعتباراً من الساعة الـ 9 من صباح غد الاثنين، ويستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء الأربعاء المقبل، عبر الموقع الإلكتروني، حيث يحق لكل ناخب اختيار 3 مرشحين من القائمة النهائية.

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة أعلنت أسماء 15 مرشحاً ضمن القائمة النهائية لمرشحي مجلس إدارة الغرفة.