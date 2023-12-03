شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رجال أعمال عماني يبحث فرص الاستفادة من التقدم الصناعي بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ وفد من رجال الأعمال العمانيين، برئاسة د. سالم الجنيبي عضو مجلس الدولة رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، يوم غد الإثنين، زيارة إلى المنطقة الشرقية، فيما تهدف الزيارة إلى بحث فرص التعاون التجاري المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المتبادلة في قطاع الأعمال، والتقدم الصناعي بالسعودية.

وتشمل زيارة الوفد اللقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال المنتسبين لغرفة المنطقة الشرقية بالمملكة، إضافة إلى زيارة عدد من المناطق الصناعية والشركات الكبرى والمصانع المتخصصة.

بحث التعاون التجاري

قال د. الجنيبي، لـ”اليوم“، إن فرع الغرفة بمحافظة الوسطى دأب على تسيير وفود تجارية من أصحاب الأعمال بالمحافظة إلى الدول ذات الصناعات المتقدمة عالميًا وعربيًا.

سالم الجنيبي

وأضاف أن الزيارة إلى المملكة العربية السعودية تأتي لبحث فرص التعاون التجارية المشتركة، ولتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الشركات العمانية والشركات السعودية، فيما تهدف الزيارة إلى الإطلاع على التقدم الصناعي الذي تشهده المملكة وكيفية بحث فرص الاستفادة منه.

وأشار الجنيبي إلى أن رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لديهما قواسم مشتركة وخطط طموحة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وفي تطوير الاستثمار المشترك.

ولفت إلى أن نتائج الرؤيتين بدأت في تحقيق بعض المرتكزات تمثلت في توقيع اتفاقيات استثمارية مشتركة، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعزز افتتاح طريق الربع الخالي إلى تسهيل الحركة والتنقل للبضائع وللبشر بين البلدين الأمر الذي أوجد سوق تجارية نشطة.

ويضم الوفد العماني 15 رجل أعمال من محافظة الوسطى يمثلون مختلف التخصصات والمجالات، وستستمر الزيارة إلى 8 ديسمبر 2023م.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز العلاقات التجارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.