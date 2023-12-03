شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات الخبراء لسعر الذهب في 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بين إيمونز المحلل والمسئول الرفيع في شركة "نيو إيدج ويلث" أن الظروف المحيطة بالسوق في عام 2024 يمكن أن تصبح بمثابة "وقود لأسعار الذهب" بما يعني إمكانية تصاعد أسعاره لتندفع بشكل قياسي في نهاية العام الجاري 2023 وما بعد ذلك، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. واعتبر إيمونز أن الشهر الأخير من العام شهر ديسمبر عادةً ما يرافقه شهية أكبر نحو الاستثمار في المعدن الأصفر.

توقعات سعر الذهب في ديسمبر

ووصف إيمونز حال سوق الذهب خلال آخر شهر من 2023 وكل عام في الغالب :" ما يحدث هو أن سعر المعدن النفيس يسير بشكل ثابت في شهر ديسمبر من كل عام ويحقق المعدن أداءً قويًا خاصة عندما يكون هناك ارتفاع في سوق الأسهم في نوفمبر". استقر الذهب عند مستوى قياسي جديد يوم الجمعة وأغلق مرتفعًا بنسبة 2% تقريبًا عند 2089.70 دولارًا للأوقية.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

اعتبر إيمونز أن لهذا الارتفاع أسبابه التي تعتمد على خلفيات اقتصادية وسياسية وتعمل كمحفزات إيجابية إضافية للذهب تبقي سعره مرتفعًا. قال إيمونز:"هناك حالة من عدم اليقين في العام المقبل لدينا انتخابات (الرئاسة الأمريكية) ولا نعرف ما الذي سيحدث وربما نشهد ركودا وربما لا". وأضاف: "وفي الوقت نفسه يرتفع الذهب عندما يكون هناك شعور بالمخاطر في الأسواق وذلك عندما تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية وهذا يمنح الذهب دفعة جيدة للاختراق السعري". وفي مذكرة للعملاء أوضح إيمونز أن الأشهر الأخيرة لكل من الذهب والأسهم تعد بمثابة مزيج نادر.

الذهب والأسهم

ارتفع الذهب بنسبة 3% بينما حقق مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 9٪ تقريبًا في نوفمبر. ولفت إيمونز إلى أن السوق يميل إلى ذلك عندما يقوم بتسعير توابع أسعار الفائدة ودورات التيسير النقدية وفي الوقت الحالي يجري ذلك بطريقة معتدلة ما يسلط الضوء على مايمكن تسميته مواسم الذهب.

ماذا سيحدث لأسعار الذهب في 2024؟

من جانبه، يتوقع مايكل براد، خبير اسواق السلع في بنك "جيه بي مورجان"، أن تستمر الحال الصاعدة لسوق الذهب العالمي في العام المقبل 2024، ذاكرا أن إمكانية تصعيد البنوك المركزية لإجراءات التشديد النقدي يسير في مصلحة الذهب في مواجهة تناقص المعروض وهو الأمر الذي يهيئ الظروف للمعدن على الأرجح لتحقيق اختراق كبير نحو 2100 دولار للأوقية بحلول أوائل عام 2024.

الذهب والدولار

كما يرى الكثير من التجار والمتداولين فرصة في أن يستمر ارتفاع الذهب بسبب الدولار أخذًا في الاعتبار تراجعه الأخير. وقالوا بأنه إذا استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض فسوف ينخفض الدولار وسيكون ذلك بمثابة رياح داعمة للذهب، مشيرين إلى أن المعدن على وشك تحقيق اختراق صعودي بشكل كبير. ومنذ إغلاق يوم الجمعة الماضي ارتفع الذهب بأكثر من 14% حتى الآن هذا العام.