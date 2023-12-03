شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جمال الدين: نرحب بالتعاون مع موانئ دبى العالمية فى المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات قمة المناخ COP28؛ التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وذلك لبحث مزيد من سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من الجانبين.

وفي بداية اللقاء أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بالشراكة الناجحة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في تشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، ووضع حجر الأساس لمنطقة موانئ دبي العالمية السخنة لوجستيك بارك والمتوقع انتهاء المرحلة الأولى منها العام المقبل 2024، مؤكداً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لازال لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام موانئ دبي العالمية للاستثمار في مختلف الموانئ والمناطق الصناعية التابعة والأنشطة اللوجستية، خاصة في ظل اقتراب انتهاء أعمال التطوير بميناء السخنة، وأشار أيضاً إلى الأهمية البالغة لميناء شرق بورسعيد في مجال الترانزيت على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الفرص اللوجستية والصناعية الموجودة بمنطقة القنطرة غرب المخصصة للصناعات الغذائية والمنسوجات.

كما استعرض رئيس المنطقة الفرص الاستثمارية بميناء العريش والذي يستخدم في أغراض تصدير الأسمنت ويقع بالقرب من دول شرق المتوسط، ومنطقة الظهير اللوجستي والصناعي له، وأشار للقطاعات الصناعية المستهدفة بشكل عام لدي المنطقة الاقتصادية والتي تواكب احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد سلطان أحمد بن سليم على اعتزازه بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤكداً أن مصر تتميز بالعنصر البشري الذي يعد أحد أهم الثروات القومية المشجعة للاستثمار، وخلال حديثه تطرق إلى استراتيجية موانئ دبي العالمية(دي بي ورلد) التي ترى أن الاستثمار في المناطق الصناعية هو الأساس لتحقيق التكامل وتشغيل الموانئ بالصورة الأمثل، كما أكد على حرص موانئ دبي العالمية على تنمية وتطوير الموانئ التي تعمل بها والاتجاه لسياسة Contract manufacturer أي الشركة المصنعة للعقد التي تتعاقد مع شركة للمكونات أو المنتجات وذلك من شأنه ضمان تشغيل وتنمية وتطوير حركة الموانئ، كما أكد على رغبة موانئ دبي العالمية بتعميق التعاون في مشروعات أخرى جديدة مع المنطقة الاقتصادية، وثمن المجهودات التي تقوم بها مصر في مجال تنمية الموانئ والمناطق الصناعية والتي قدمت بيئة داعمة للاستثمار.

والجدير بالذكر أن رئيس المنطقة الاقتصادية شهد وضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنهاية الشهر الماضي، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار.