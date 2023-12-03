الاقتصاد

«الكابلات السعودية» تناقش النتائج المالية.. 7 ديسمبر

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الكابلات السعودية المساهمين عه تنظيم لقاء عبر وسائل التقنية الحديثة مع مساهميها لمناقشة نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللقاء يتضمن مناقشة الوضع الحالي للشركة، ومستجدات إجراء إعادة التنظيم المالي، والإجابة على استفسارات المساهمين من قبل الرئيس التنفيذي نائل سمير.

وأضافت أن اللقاء، سيكون يوم الخميس المقبل 7 ديسبمبر الحالي، من الساعة 5 مساء، وحتى الساعة 6:30 مساء.

ونوهت بأنه يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اللقاء. على رابط حضور الاجتماع من هنا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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