شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على مصنع للمنتجات الأسمنتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية مذكرة تفاهم مع ملاك شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الأسمنتية للاستحواذ على كامل حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي أو بإصدار أسهم أو الجمع بينهما.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة المذكرة 90 يوما، مشيرة إلى أن المذكرة تتضمن الاتفاق على تقييم حقوق الملكية لشركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الأسمنتية بمبلغ 26 مليون ريال، وتخفض هذه القيمة في حالة قيام الملاك الحاليين لشركة شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الأسمنتية بتنفيذ أي مسحوبات تخفض من حقوق ملكية الشركة، إذ ستنخفض هذه القيمة بنفس مقدار ما تم سحبه.

وأضافت أن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ستعين مستشاري الفحص النافي للجهالة ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة لشراء الحصص.

وأجرت الشركة أعمال الفحص النافي للجهالة والتفاوض حول اتفاقية شراء الحصص الملزمة، مشيرة إلى أن الاستحواذ يهدف إلى تنويع قاعدة منتجات الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وأسواقها بإضافة منتجات الأنابيب الخرسانية وغرف التفتيش الخرسانية والعبارات الصندوقية الخرسانية.

وتعتبر مذكرة التفاهم (غير ملزمة) للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وستعلن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.