شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: استضافة السعودية «إكسبو 2030» و«اليونيدو 2025» يعكس مكانتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030، ومؤتمر اليونيدو 2025، يعد مؤشرا على المكانة التي تحتلها، مشيرا إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل على الاستفادة من الفرص التي ستتيحها هذه الأحداث لخدمة القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال كلمته في مجلس صناعيي الرياض بنسخته السابعة، الذي نظمته غرفة الرياض اليوم، تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي"، تحت رعاية الوزير.

800 مشروع

أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تهدف الى استقطاب استثمارات إضافية بأكثر من تريليون ريال تتمثل في أكثر من 800 مشروع، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص.

بندر الخريف

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمن الكثير من التفاصيل حول المشاريع الاستثمارية التي يمكن للمستثمر الصناعي الاستفادة منها واختيار القطاعات التي تناسب استثماراته.

وأضاف أن العمل مستمر في منظومة الصناعة لتطوير هذه الفرص و بما يتيح الاستفادة منها، بما في ذلك أدوات المحتوى المحلي التي أثبتت جاذبيتها وقدرتها على جذب الاستثمارات لمختلف القطاعات.

بيئة استثمارية جاذبة

ونوه بأهمية سعي العاملين في القطاع الصناعي للتعرف على الفرص والإمكانات المتنوعة، إذ حددت الوزارة عدد من المسارات لخلق بيئة استثمارية جاذبة كما عملت على تذليل العديد من العقبات وتطوير الأدوات اللازمة لخلق بيئة محفزة للتدريب الصناعي وتوطين فرص العمل في القطاع.

إنجاز 70 خدمة وحافزا

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أنه تم خلال الأعوام الماضية إنجاز نحو 70 خدمة وحافزًا ، ووصلت نسبة المستفيدين منها 15% وهي نسبة ضعيفة وأقل من الطموح، داعيًا إلى تكثيف الجهود من الجهات ذات العلاقة ولجنة الصناعة بالغرفة على العمل مع الوزارة من اجل استفادة المستثمرين من هذه الخدمات وضمان استمرارها.

وثمن في هذا الجانب الدور الذي يضطلع به صندوق الاستثمارات العامة في توفير فرص استثمارية للقطاع الصناعي من بينها قطاع صناعة السيارات الذي يعد من الممكنات المهمة التي تستهدف خلق فرص استثمارية لم تكن موجودة من قبل.

ولفت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الطائرات والصناعات العسكرية.

آثار إيجابية

من جهته أكد عجلان العجلان رئيس مجلس ادارة الغرفة أن التطورات والتحولات التنموية التي يشهدها القطاع الصناعي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، عبر مسارات رؤية المملكة الطموحة التي تجد الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والدعم والمتابعة من سمو ولي العهد – حفظهم الله –.

وأشار إلى أن الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي، وما حققه من مؤشرات أداء، هي مصدر فخر لنا في قطاع الأعمال، وأضاف إننا نتابع باهتمام مخرجات منظومة الصناعة وما تحقق في إطارها من عمل وإنجاز نوعي أسهم في أن تحتل منتجاتنا الوطنية مكانة مرموقة وثقة عالية.

11 ألف مصنع

ونوه بارتفاع عدد المصانع الى أكثر من (11) ألف مصنع، إضافة الى استمرار نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية وارتفاع حجم الصادرات الصناعية السلعية، كل ذلك يؤكد جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية بـغرفة الرياض‬⁩ عبدالله الخريف إن عنوان هذه النسخة من المجلس (الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي)، يأتي معبراً لما يشهده القطاع الصناعي من فرص استثمارية جاذبة تشكل إضافة للاقتصاد ودعماً لمسيرة التنمية، وتحقيقاً لمسارات رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

مبادرات ومحفزات تشريعية

وأضاف أن القطاع الصناعي حقق قفزات مهمة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وما تبعها من برامج ومبادرات ومحفزات وإصلاحات تشريعية وممكنات عبر منظومة الصناعة التي ركزت على دعم المحتوى المحلي الذي انعكس على مستوى نمو القطاع وزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الصناعة السعودية.

وأشاد بما تحقق من إنجازات عبر معرض صنع بالسعودية داعيا الى توسيعه وحث المصانع الوطنية على المشاركة به باعتباره يسعى إلى بناء علامة صناعية موحدة.

وقال إن المجلس على مدى سبع دورات كان أحد أفضل المنابر التي يتناقش خلالها المسؤول والمستثمر لخدمة القطاع وخلق تفاعل يترجم طموحات المجتمع الصناعي.

وشهد اللقاء عدة جلسات وأوراق عمل، كما أتيح النقاش مع الحضور حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة والتي أجاب عليها الوزير.