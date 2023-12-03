بعد الانخفاض الكبير.. تعرف على سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد سعر بيع الدولار في السوق غير الرسمية "السوق السوداء"، استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضي لأول مرة من شهر، وفقا لتصريحات أحد المراقبين لموقع "مصراوي".

واستقر سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء عند 46 و47 جنيها خلال تعاملات اليوم، بعد أن هبط من مستوى 51 و52 جنيها يوم الخميس الماضي مدفوعا بتراجع الطلب على شرائه من بعض الفئات.

وخلال تعاملات الخميس الماضي، تراجع الطلب بشدة على شراء الدولار في السوق السوداء بشكل مفاجئ، مع صعوبة تحديد الفئات أو الشرائح المتسببة في زيادة الطلب على شراء العملة، وفق ما قاله المراقبون.

وعلى الرغم من تراجع الدولار في السوق السوداء، لا تزال الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي مرتفعة لتصل إلى نحو 16 جنيها، حيث سجل سعره بالبنوك خلال تعاملات اليوم قرب 31 جنيها، وهو نفس السعر الثابت عليه من مارس الماضي.

وخلال شهر نوفمبر، سجل سعر الدولار قفزات متتالية في تعاملات السوق السوداء ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات قبل أن يتراجع إلى 46 جنيها بنهاية تعاملات الخميس، بحسب ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي في وقت سابق.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.