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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب القابضة للكهرباء يتفقد "سيوة" لمناقشة الاعتماد على الطاقة الشمسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
واستهدفت الزيارة مناقشة طرق مجابهة قفزات الأحمال المتوقعه بمدينة سيوة، فضلا عن كونها طاقه خضراء تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفورى وما له من أثار سلبيه على البيئه علاوة على التكلفة المرتفعة لاستخدام وحدات الديزل مقارنه بالاعتماد على الطاقة المتجدده.
وحرص الدكتور خالد الدستاوى على زيارة محطة وحدات الديزل المستخدمه حاليا فى توصيل التيار الكهربائى لمدينة سيوة، بالإضافة إلى زيارة محطة الطاقه الشمسية بسيوة وتم مناقشة امكانيه تطوير المحطة وإمكانية زياده مشاركة الطاقه المتجدده لاستيعاب الاحمال الحاليه و المستقبلية و ما لذلك من تاثير اقتصادي وتقليل الانبعاث الكربونى والمحافظه على البيئه.
الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس القابضة لكهرباء مصر
المحطة الشمسية بسيوة
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